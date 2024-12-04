Spotify зібрав улюблені треки користувачів за рік у сервісі Wrapped 2024

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Музичний стримінговий сервіс Spotify опублікував музичні підсумки 2024 року і запустив персональні Wrapped із улюбленими виконавцями, піснями та альбомами кожного користувача.

Wrapped можна подивитися у мобільному додатку Spotify для iOS та Android, а ще з будь-якого браузера ось тут.

Spotify

Персональні підсумки року складаються з карток, якими зручно ділитися в соцмережах. Якщо зробити скриншот застосунка, Spotify створить лаконічний пост, який можна завантажити на телефон або відразу опублікувати. Як і завжди, картки супроводжуються треками, які ви слухали найчастіше у 2024.

Spotify покаже, скільки хвилин за рік ви слухали музику, і визначить, до якого відсотка активних користувачів ви належите. А ще розкаже, скільки всього треків ви послухали за рік, — і визначить найулюбленіший з них.

Spotify

Ще Wrapped покаже список із пʼяти треків, які ви слухали найчастіше, порахує кількість прослуханих подкастів і покаже пʼять найулюбленіших.

Окрема цікавинка — це еволюція музики. Це кілька карток, які показують, як змінювалися смаки користувача за місяцями. У кожному місяці користувачам покажуть улюблені жанри та виконавців.

Spotify

Також Spotify покаже ваших улюблених артистів і визначить найулюбленішого. Користувач дізнається, скільки всього хвилин він слухав пісні цього виконавця, скільки днів поспіль, а ще до якого відсотка найвідданіших шанувальників він належить. А також покаже першу пʼятірку виконавців, яких вам подобалося слухати у 2024 році.