Переривання медпроцедур та смерті пацієнтів. Як російські атаки по енергетиці вплинули на сферу охорони здоровʼя

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З початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила щонайменше 101 атаку, які призвели до порушення енергопостачання в українських лікарнях.

Про це йдеться у звіті правозахисної організації «Лікарі за права людини» (PHR) та української організації Truth Hounds, яка документує російські злочини.

«Лікарі за права людини» задокументували загалом 1 539 атак на систему охорони здоровʼя України з моменту повномасштабного вторгнення Росії.

За їхнім підрахунком, 780 лікарень та клінік були знищені чи постраждали, а 244 працівники системи охорони здоровʼя загинули.

Результати опитування медичних працівників, опубліковані у звіті, свідчать про зміну характеру атак, з якими вони стикаються. З лютого по вересень 2022 року частіше фіксувалися атаки, спрямовані безпосередньо на лікарні та їхні внутрішні системи енергозабезпечення. Однак із жовтня 2022 року помітно зросла кількість ударів по енергетичній інфраструктурі, і відповідно — значно збільшилася кількість повідомлень про відключення електроенергії, зокрема ті, що вплинули на енергопостачання лікарень.

З-поміж 2 261 опитаного медичного працівника 20,9% зазначили, що їхні заклади зазнали прямих атак. Переважна більшість респондентів також повідомила про відключення електроенергії внаслідок ударів по енергетиці.

Такі випадки зафіксовані серед 97% опитаних у Дніпропетровській області, 96,2% у Київській, 93% у Львівській, 97,4% в Одеській, 98,5% у Харківській, а також 83,9% у Чернігівській області та 92% у Києві.

Моніторинг PHR та Truth Hounds показав, що щонайменше 31,7% випадків ударів по системі охорони здоровʼя були прямими атаками по лікарнях, що призвели до знеструмлення. Це безпосередньо впливало на здатність надавати допомогу пацієнтам, спричиняло необхідність проведення дорогого ремонту та підвищувало вразливість до майбутніх атак.

Ще 37,8% випадків становили атаки на обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури з впливом на заклади охорони здоров’я. Більшість із цих інцидентів сталася в найхолодніші місяці 2022—2023 років (з жовтня по квітень), а навесні 2024 року спостерігався ще один пік інцидентів.

Дані опитування показали, що 92,3% медичних працівників повідомили про перебої з електропостачанням у їхніх закладах охорони здоровʼя внаслідок атак на енергоінфраструктуру, причому 26% з тих, хто повідомив про перебої, стикалися з такими перебоями щодня.

Відключення електроенергії переривали медичні процедури для 66,3% опитаних медичних працівників принаймні один раз у період з лютого 2022 року по липень 2024 року. Про затримки з проведенням планових операцій повідомили 8,4% опитаних медичних працівників, а 1,7% мусили робити перерви у проведенні процедур через відключення електроенергії.

Крім того, 1,8% респондентів повідомили про збої в роботі систем життєзабезпечення (наприклад, апаратів ШВЛ, кардіомоніторів) через відключення світла. Перебої в роботі через відключення також спричинили збої в роботі діалізу (0,5%) та догляді за вагітністю та пологами (0,4%).

Опитані медпрацівники також розповіли, що перебої зі світлом порушили в лікарнях функціонування систем звʼязку (35,7%), водопостачання (21,5%), опалення та вентиляції (19%), а також ліфтів (16,5%).

Окрім цього, 7,8% повідомили про несправності діагностичного обладнання, такого як рентгенівські апарати та МРТ. Про проблеми зі зберіганням ліків, коли холодильне обладнання для певних препаратів і вакцин виходило з ладу, що призводило до їхнього псування, розповіли 13,8% опитаних, а 3,6% респондентів вказали на труднощі зі зберіганням біологічних зразків, таких як кров чи ембріони.

Опитані медпрацівники повідомили, що більшість відключень тривала від однієї години до доби. Серед тих, хто зіткнувся з перебоями в електропостачанні, 2,5% повідомили про перебої тривалістю понад чотири дні.

Попри те, що 78,4% респондентів зазначили, що резервні джерела живлення були завжди доступні, а 16,6% — що вони були частково доступні, 40,9% повідомили про затримки в активації цих систем, які варіювалися від однієї години до кількох днів.

Українські медпрацівники повідомили також про серйозну шкоду для здоровʼя та випадки смерті, повʼязані з відключенням електроенергії. Більшість випадків незворотної шкоди здоровʼю (11 повідомлень з 36) та смертей (7 з 20) були повʼязані з пошкодженням органів через недостатню оксигенацію — це коли пацієнти, які не можуть дихати самостійно, втрачають доступ до апаратів штучної вентиляції легень.

Також вимкнення світла приводили до випадків пошкодження органів пацієнтів через несвоєчасну операцію (8 повідомлень), несвоєчасне проведення медичних процедур (7), інші несправності життєво важливого обладнання (7), а також через відсутність діалізу (3).

Серед інших випадків смерті через відключення електроенергії — несвоєчасне проведення медичних процедур (4), інші несправності життєво важливого обладнання (4), несвоєчасне проведення хірургічних операцій (3) та відсутність діалізу (2).

Перебої з електропостачанням також впливають на медичний персонал на особистому рівні. Серед опитаних медпрацівників 82,9% повідомили про підвищення рівня стресу, вигорання та інші проблеми, причому 27,3% постають перед такими труднощами щодня.

Висновки та рекомендації

У висновках до звіту «Лікарі за права людини» та Truth Hounds вимагають від РФ негайно припинити свою агресію, зупинити напади на медичних працівників та обʼєкти охорони здоровʼя, а також на обʼєкти енергетичної інфраструктури, що є критично важливими для цивільного життя.

Також країну-агресорку закликають утримуватися від невибіркових атак, які загрожують не лише здоровʼю людей, але й цивільним енергетичним системам.

Крім того, PHR та TH також надають наступні рекомендації:

Прокурорам та слідчим органам:

пріоритезувати розслідування атак на енергетичну та медичну інфраструктуру як воєнних злочинів і злочинів проти людяності;

виділяти ресурси на розбудову справ про шкоду, завдану системі охорони здоровʼя, та зберігати докази для подальшого використання в процесах правосуддя.

Уряду України:

впроваджувати правові та політичні заходи для забезпечення повного документування та розслідування атак на обʼєкти енергетики та охорони здоровʼя;

забезпечити документування наслідків цих нападів для здоровʼя та надавати підтримку постраждалим пацієнтам і медзакладам, включаючи надання психологічної допомоги.

Міжнародній спільноті: