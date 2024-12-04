McDonaldʼs повертає сніданки — поки лише у Вінниці та в тестовому режимі

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McDonaldʼs повертає ранкове меню — вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії. Але поки лише у Вінниці та в тестовому режимі.

Про це повідомила пресслужба McDonaldʼs.

Ранкове меню в McDonaldʼs зникло після початку повномасштабного вторгнення Росії через повітряні тривоги та повʼязані з цим складнощі. Зараз мережа перевіряє, чи зможе повернути сніданки й в інших закладах по всій країні.

Тестування ранкового меню вирішили провести саме у Вінниці через кілька операційних факторів, зокрема оптимальну кількість ресторанів у місті та потік клієнтів. Упродовж кількох місяців сніданки готуватимуть з моменту відкриття ресторанів і до 10:30. Потім компанія вирішить, чи повертати ранкове меню в усі ресторани.

Зараз у вінницькому меню McDonaldʼs зʼявилися мафін, роли з яйцем та куркою, яйцем і свининою або яйцем, свининою і беконом, тост із сиром та з сиром і беконом. Крім цього, додали нові страви — подвійний Чікен Фреш МакМафін, а також ранкові МакМеню.