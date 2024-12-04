Рада в цілому підтримала збільшення акцизного податку на тютюн

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Рада в цілому схвалила законопроєкт № 11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. Рішення підтримали 237 парламентарів.

Про це повідомив нардеп від партії «Голос» та заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк.

Тепер акциз на цигарки привʼязуватимуть до євро, а не до гривні. З 1 січня 2028 року діятимуть нові ставки акцизного податку на тютюнові вироби з огляду на мінімальний рівень, визначений Директивою Ради ЄС 2011/64/ЄС.

Водночас відбуватиметься еквівалентне підвищенням таких ставок на тютюн, промислові замінники тютюну та зменшення їхнього розміру для тютюновмісних виробів для електричного нагрівання.

До того часу акциз щороку поступово зростатиме. За словами нардепа Ярослава Железняка, вартість пачки цигарок зросте приблизно на 40 гривень.

Як розʼяснив голова комітету Данило Гетманцев, ухвалення законопроєкту узгодить податкове законодавство України в сфері акцизного оподаткування тютюнових виробів з нормамизаконодавства ЄС задля виконання Угоди про асоціацію.