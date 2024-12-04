СБУ підозрює повʼязаного із ЗС РФ чоловіка у пропаганді військової служби серед дітей у Криму
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Служба безпеки України зібрала доказову базу на 54-річного Андрія Попова — керівника відділення «Товариства сприяння армії авіації та флоту РФ» у тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляє СБУ.
За матеріалами справи, він займається бойовою та ідеологічною підготовкою місцевих школярів до війни проти України. Підлітків, переважно 14-річних, навчають воювати у складі штурмових груп, керувати ударними та розвідувальними дронами, долати заміновані ділянки та стріляти з різної зброї.
Для тренувань інструктори використовують полігони та навчальні центри Збройних сил Росії у районі Сімферополя. Як повідомляють в СБУ, ще одна складова навчального процесу — пропаганда ненависті до України серед школярів.
Наразі Попов за дорученням міністра оборони РФ організовує ще одне відділення товариства на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.
- Напередодні правоохоронці затримали двох 14-річних агентів РФ, яких завербували для теракту у Вишгородському районі на Київщині. Російські спецслужби завербували їх через телеграм-канали з пошуку швидких заробітків.