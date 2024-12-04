Поразка у Вʼєтнамі обернулась для США оберемком проблем ― тому варто забезпечити перемогу Києва. Огляд матеріалів іноземних медіа 3 грудня

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«Бабель»

Про небезпечні наслідки «втоми від війни» в Україні пише колишній американський військовий та дипломат, автор книжки «Коли Китай атакує: попередження Америці» Грент Ньюшем у Fox News. Близький до республіканців і нерідко критичний щодо підтримки США України мовник цього разу опублікував текст, цілком прихильний до потреб Києва. Оскільки автор згадує про завершення Вʼєтнамської війни у 1970-х, яка через «втому» американців від війни обернулась поразкою їхніх союзників і проблемами, негативний наслідок яких відчувається й досі.

Тоді на тлі внутрішніх соціальних та політичних проблем США вирішили припинити допомогу Сайгону ― за це проголосував і Сенат, де тоді вже засідав демократ Джо Байден. Невдовзі після евакуації американського контингенту підтримувані СРСР війська півночі захопили всю країну. «Пригадайте, що сталось після цього ― включно з “перевиховними таборами” й колективними стратами, виконаними комуністами з півночі країни. Трагедії “людей із човнів”, які намагалися втекти з країни морем, ― перелічує Ньюшем. ― Страждала й решта Південно-Східної Азії. Червоні кхмери вбили половину населення Камбоджі. На Філіппінах визрів військовий переворот. В Африці ― Анголі, Мозамбіку, на Сомалійському півострові ― розгорілись брутальні громадянські війни, що зіграли на руку Росії та Китаю. Демократичні й прозахідні держави зіткнулись із новими проблемами. Також місцеві комуністи та росіяни підняли голову в Центральній Америці. А пригадайте рухи “за роззброєння” в Європі, які де-факто підтримували російські військові інтереси. Такий рух був і у США ― він вимагав дати Радянському Союзу те, що той вимагав. Бо не можна ж ризикувати ядерною війною, знаєте».

Принаймні великої частини з цих проблем можна було б уникнути, якби США підтримували Вʼєтнам бодай ще трохи. За кілька років почали розвиватись «східноазійські тигри» ― кілька прозахідних країн регіону перейшли в режим стрімкого розвитку. Вʼєтнам отримав би шанс зміцніти, а комуністи ― ні. Щоб цього досягти, пише Ньюшем, вистачило б економічної та логістичної підтримки, а також допоміжних ударів із повітря.

Зараз є ймовірність, що за цією сумною траєкторією можуть розвиватись і події довкола російсько-української війни. При тому, що Київ потребує від США підтримки іще меншої, ніж колись Вʼєтнам, ― адже ніхто не каже про залучення американського військового контингенту. Перевага Росії не вічна. А якщо дати їй зараз перемогти ― «гопницькі режими від Пекіну до Каракасу зроблять свій хід».

Що робити, щоб цього не сталося? Спонукати європейців «робити вдесятеро більше, ніж вони роблять зараз», пише автор колонки. Виробляти більше зброї для України ― у США в тому числі. Посилити санкції проти Росії ― зараз лишається чимало способів їх обійти. Заблокувати особисті путінські гроші. Посилити санкції проти Ірану й дати більше свободи Ізраїлю. А головне ― скасувати торговельні преференції з Китаєм. Усе це, сподівається ексвійськовий, допоможе завадити ворогам Заходу піднятися. «Ми можемо бути втомленими від України, але її поразка не принесе нічого хорошого ― як і дозвіл диктатурам вважати, що вони всіх переграли. Це урок, який ми засвоїли через поразку іще в 1975-му», ― підсумовує автор.

Це лише частина огляду. Про ще пʼять матеріалів, що стосуються російсько-української війни, читайте на нашому Patreon.