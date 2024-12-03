Україна і США уклали меморандум про допомогу енергосистемі на $825 мільйонів

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Голова Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга та державний секретар США Ентоні Блінкен підписали меморандум про допомогу енергосистемі України на суму до $825 мільйонів.

Про це повідомило МЗС України.

Документ створює нормативно-правову базу для покращення стійкості енергетичної системи України.

Ідеться, зокрема, про відновлення критичної інфраструктури, запровадження розподіленої генерації, реформи енергетичного сектора та сприяння післявоєнному переходу до низьковуглецевої економіки.