Україна і США уклали меморандум про допомогу енергосистемі на $825 мільйонів
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Голова Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга та державний секретар США Ентоні Блінкен підписали меморандум про допомогу енергосистемі України на суму до $825 мільйонів.
Про це повідомило МЗС України.
Документ створює нормативно-правову базу для покращення стійкості енергетичної системи України.
Ідеться, зокрема, про відновлення критичної інфраструктури, запровадження розподіленої генерації, реформи енергетичного сектора та сприяння післявоєнному переходу до низьковуглецевої економіки.
- Росія відновила масовані атаки по українській енергетиці цієї весни. Масовані удари по енергообʼєктах України є регулярними. З 22 березня росіяни вже знищили понад 9 ГВт — половину від пікового споживання електроенергії взимку.
- Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні повідомила, що цієї зими дефіцит в енергосистемі може призвести до відключень електроенергії від 4 до 18 годин на добу.