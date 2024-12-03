Рада схвалила законопроєкт про зміни до Бюджетного кодексу. Про що вони

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Верховна Рада в цілому схвалила законопроєкт № 12232 про зміни до Бюджетного кодексу України щодо правочинів з умовними зобов’язаннями. Рішення підтримав 271 нардеп.

Про це повідомляє депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк.

Відтепер Боргове агентство (до його створення — Міністерство фінансів України) здійснюватиме правочини з умовними зобов’язаннями в рамках договорів з ЄС, іноземними державами, МФО, повернення коштів за якими буде відбуватись не коштом державного бюджету, а зокрема коштом заморожених активів РФ.

Позика у $50 млрд від країн G7 і ЄС — це саме такі умовні боргові зобов’язання.

Це означає, що кредит на $50 мільярдів від G7, який гаситимуть коштом заморожених російських активів, не обліковуватимуть як державний борг України. Також Україна не повертатиме цей кредит, якщо не отримає репарації від Росії.

У пояснювальній записці законопроєкту йдеться про те, що ухвалення цих змін на законодавчому рівні дасть право залучати кредитні кошти до державного бюджету для фінансування пріоритетних видатків бюджету. Без цих змін міністр фінансів України Сергій Марченко не матиме права підписати угоди про отримання $50 мільярдів.