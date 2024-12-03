Carlsberg продала частку у російській «Балтиці»

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Пивоварна компанія Carlsberg Group домовилася про продаж своїх акцій у російській компанії «Балтика».

Про це йдеться на сайті компанії.

Очікується, що угоду закриють протягом наступних кількох днів. Carlsberg Group отримає грошову компенсацію, а також частки пивоварних компаній «Балтика» в Carlsberg Azerbaijan і Carlsberg Kazakhstan.

«З моменту оголошення про наш намір залишити Росію в 2022 році ми вичерпали всі можливості, щоб знайти спосіб досягти повного виходу з Росії, захистивши при цьому наших співробітників, наші активи і цінність бізнесу Carlsberg. Сьогоднішнім оголошенням ми врегулюємо численні судові позови та питання прав інтелектуальної власності, повʼязані з пивоварною компанією «Балтика», — коментує Якоб Ааруп-Андерсен, генеральний директор Carlsberg Group.

Угода буде викуповуватися менеджментом. Новим контролюючим акціонером пивоварної компанії «Балтика» стане компанія, що належить на паритетних засадах двом давнім співробітникам «Балтики», які наразі обіймають керівні посади в компанії.

З 2 грудня пивоварна компанія «Балтика» більше не перебуває під тимчасовим управлінням РФ, а нинішній зовнішній менеджмент, який був призначений російською владою в якості керівництва «Балтики» у 2023 році, залишить свої посади.