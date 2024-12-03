У Києві цьогорічна осінь була однією з найтепліших з 1881 року

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Viktor Talashuk / Unsplash

У Києві цьогорічна осінь посіла третє місце серед найтепліших з 1881 року.

Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Середня осіння температура повітря у столиці становила +11,4 °С, що на 2,7 градуса вище за середні багаторічні значення. За сезон зафіксували 11 температурних рекордів — всі у вересні.

Усі осінні місяці були теплішими, ніж звичайно. Особливо вересень, який мав найбільше позитивне відхилення — 5,7 °С.

Найхолодніше у Києві було 25 та 27 листопада, коли мінімальна температура під ранок знизилась до -5,8 °С, а найтепліше — 1 вересня, коли максимальна температура після полудня сягнула +33 °С.

За вересень — листопад у Києві випало 135 мм опадів, що дорівнює 90% кліматичної норми.