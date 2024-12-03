Дві українки потрапили до рейтингу 100 найвпливовіших жінок у світі за версією BBC

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До щорічного рейтингу 100 надихаючих і впливових жінок зі всього світу за версією BBC потрапили дві українки.

Про це йдеться на сайті медіа.

Мова про директорку клініки для лікування та реабілітації постраждалих від війни Superhumans Center Ольгу Руднєву і фермерку Ольгу Олефіренко.

Ольга Олефіренко

Коли у 2015 році на фронті помер батько Ольги, вона захотіла здійснити його мрію — заснувати ферму. Купила худобу, почала працювати, але незабаром зіткнулася з фінансовими труднощами й була змушена продати всіх тварин.

Минулого року вона склала бізнес-план, щоб подати заявку на фінансування від Українського фонду ветеранів, і досягла успіху.

Олефіренко знову почала керувати своїм господарством, приділяючи особливу увагу модернізації, використанню нових технологій у сільському господарстві та створенню робочих місць для місцевої громади.

Ольга Руднєва

Руднєва заснувала травматологічний центр Superhumans Center у Львові. Заклад надає пацієнтам протези кінцівок, а нещодавно відкрив реабілітаційний центр.

За перші два роки роботи центру його послугами скористалися понад 1 000 людей.