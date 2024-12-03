Іран в обхід санкцій США таємно постачає свій мазут через Ірак

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Іран створив схеми контрабандного постачання свого мазуту через сусідній Ірак і продає пальне в обхід санкцій США щонайменше мільярд доларів. Схема виникла після того, як у 2022 році посаду прем’єр-міністра обійняв Мохаммед Шиа аль Судані.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на пʼять джерел.

Ірак постачає мазут асфальтним заводам за сильно субсидованими цінами та залучає мережу компаній, груп та окремих людей в Іраку, Ірані та країнах Перської затоки.

Щомісяця із заводів до азійських країн експортують від 500 тисяч до 750 тисяч метричних тонн важкого мазуту (HFO) — це еквівалентно 3,4—5 мільйонам барелів нафти.

Мазут вивозять двома основними маршрутами в Іраку. Для одного з них мазут перемішують при транспортуванні із судна на судно і продають як чисто іракський. Так Іран обходить санкції щодо експорту енергоресурсів.

При транспортуванні іншим шляхом експортують мазут, який спочатку призначався для програми субсидій. При цьому щоб приховати його походження, використовують підроблену документацію.

Іран має більше вигоди від першого шляху, пише Reuters. Іранський мазут зазвичай продається зі знижкою через санкції, але його можна продати дорожче, якщо видадавати за іракський. Тим часом другий шлях вигідний підтримуваним Іраном ополченцям в Іраку, які контролюють схему контрабанди.

Іракське місто Басра стало центром операцій зі змішування, а порти Хор Аль-Зубайр і Умм-Каср є ключовими пунктами експорту.

З посиланням на оцінку джерел, інформагенство зазначає, що прибуток від продажу мазуту може сягати на рік від одного до трьох мільярдів доларів.

Центральне місце в операції з контрабанди займає іракське шиїтське угруповання «Асаїб Ахль аль-Хак» (AAH), воєнізоване формування та політична партія, яка на початку підтримувала премʼєра Судані та була ключовим членом блоку, що висунув його на посаду.

Завдяки підтримці Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) у 2018 році AAH увійшов до складу апарату безпеки Іраку і тепер має 16 членів у парламенті.

Також одна з ключових ролей в контрабандній схемі належить Державній компанії гірничої промисловості, яка управляє асфальтними заводами разом з приватними компаніями.

В одному зі звітів західної розвідки зазначили, що ця державна фірма перебувала під жорстким контролем AAH під час правління премʼєра Судані. Її використовували для експорту великих обʼємів мазуту. AAH використовує один із заводів держпідприємства, щоб зберігати мазут.

Компанія Oil Products and Distribution Company обробляє запити на переміщення палива, які включають номери транспортних засобів, обсяги вантажу і специфікації, а також ідентифікаційну інформацію для кожного водія та вантажівки.

А фірма PM-NOC перевіряє мазут і затверджує документи, що дозволяють вантажівкам проїжджати через різні контрольно-пропускні пункти, які обслуговує нафтова поліція Іраку.

Що передувало

У попередній спробі придушити незаконну торгівлю попередник Судані Мустафа аль Кадхімі наказав переглянути фактичну робочу потужність асфальтних заводів, скоротив їхнє асигнування та підняв ціну субсидованого палива із $70 до $220 за тонну.

У січні 2023 року, за кілька місяців після того, як Судані прийшов до влади, ціну знизили до $100—150 за тонну — це набагато нижче за ринкову експортну ціну, що становить $300—500. Що нижча ціна субсидованого палива, то вищий прибуток при його експорті на міжнародний ринок.

У липні уряд Судані підвищив ціну на субсидований мазут до $369 за тонну, рекомендував скоротити роботу асфальтобетонних заводів приблизно до 60% потужності, а також наказав переглянути їхню фактичну потужність.

Reuters не зміг визначити, чому уряд розпочав перевірку, або перевірити її результати. Субсидовані ціни від серпня поступово знижуються і зараз становлять від $228 до $268 за тонну.

Уряд Судані також розширив ліцензування для асфальтних заводів, щоб включити 37 нових проєктів, майже подвоївши галузь за одну ніч. Деякі з проєктів були фіктивними.

Реакція США

Незаконна торгівля потенційно ставить іракські установи та посадових осіб під загрозу санкцій США за допомогу Ірану. Деякі іракські чиновники стурбовані тим, що адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа може ввести проти них санкції.

Однак іракські лідери значною мірою покладаються на підтримку впливових шиїтських угруповань, яких підтримує Іран, щоб утриматися при владі. Це ускладнює боротьбу з контрабандою мазуту.

США знають про контрабандну схему.

«Хоча ми не коментуємо конкретні дискусії, ми можемо підтвердити, що Департамент підкреслив нашим іракським колегам шкоду незаконної торгівлі та нашу підтримку прозорого постачання нафти на ринок», — заявив представник Держдепартаменту.