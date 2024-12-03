На Київщині затримали 14-річних підлітків, які на замовлення РФ підірвали вибухівку біля відділку поліції

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Правоохоронці затримали двох 14-річних агентів РФ, яких російські спецслужби завербували для теракту у Вишгородському районі на Київщині.

Про це пише пресслужба Служби безпеки України.

За завданням російських спецслужб підлітки підірвали саморобний вибуховий пристрій поблизу будівлі місцевого райвідділу поліції. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Обох зловмисників викрили по гарячих слідах. Згодом зʼясувалось, що їх дистанційно завербували через телеграм-канали з пошуку швидких заробітків.

Для теракту юнаки використали вибухівку, яка була замаскована під термос і лежала у сховку на Київщині. За інструкцією окупантів, щою збільшити вражаючу дію вибуху, фігуранти начинили пристрій гайками та болтами.

Поруч з адмінбудівлею, де мав відбутися підрив, зловмисники приховано встановили мобільний телефон, щоб транслювати вибух у режимі реального часу. Інший телефон зі спеціальною програмою, яку вони отримали від окупантів, хлопці використали для дистанційного підриву.

Усіма діями терористів керував представник спецслужб РФ, що маскувався під акаунтом дівчини й обіцяв гроші за виконання завдання. Утім, «гарантованих» коштів з росії фігуранти не дочекалися.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі за вчинення особливо тяжкого злочину.