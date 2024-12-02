Україна вводить санкції проти російських виробників і постачальників БпЛА

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Президент Володимир Зеленський підписав указ № 796/2024, який вводить новий пакет санкцій проти російських виробників і постачальників БпЛА. Указ вводить у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України.

Про це президент сказав у вечірньому відеозверненні.

Йдеться про людей і компанії, які працюють на військову систему Росії — розробляють, виробляють і постачають дрони для ЗС РФ, допомагають завозити в Росію критичні компоненти, навчають операторів дронів.

Загалом у санкційному пакеті понад сотню суб’єктів: 57 людей і 52 компанії. Серед останніх — «Уралдронзавод», «Російський Дрон Рейсинг - Груп», «Науково-виробниче обʼєднання Рустєхдрон», «Дрон Солюшнс», «Саха дрон», «Дрон експерт» та решта.

Строк застосування санкцій — десять років. Вони передбачають блокування активів, повне припинення торгівлі, транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, зупинку виконання економічних та фінансових зобовʼязань тощо.