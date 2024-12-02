Україна стає магнітом для туристів, зацікавлених війною. Огляд матеріалів іноземних медіа 2 грудня

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«Бабель»

Про розвиток в Україні так званого темного туризму ― візитів іноземців спеціально для відвідин деокупованих і прифронтових територій ― пише South China Morning Post (посилаючись на Agence France-Presse). Із метою побачити, що таке життя після росіян та неподалік від окупованих територій, Україну щомісяця відвідують десятки людей. Одна з компаній, що організовують для іноземців такі поїздки, War Tours, від початку року привезла вже понад 30 таких туристів, а подібних бізнесів в Україні більш як десяток, ідеться у статті. Охочі до гострих (за західними мірками) відчуттів мають заплатити до 250 євро за один тур Київщиною ― не враховуючи витрат на дорогу й проживання. Існує й можливість відвідати близький до фронту південь України ― це коштуватиме до 3 300 євро.

Один із тих, хто скористався такою послугою, ― Альберто Бласко Вентас з Іспанії. Йому 23 роки, і за основною роботою він програміст, однак має бажання стати популярним тревел-блогером. На своєму ютуб-каналі, який вже привабив 115 тисяч фоловерів, Вентас має ролики з назвами на кшталт «Найстрашніша психлікарня» чи «Найнебезпечніший кордон». У першому випадку йдеться про заклад у США, кордон у другому ― між Росією, Китаєм та Північною Кореєю. «Я вперше у зоні бойових дій. Трохи страшно, не брехатиму. Ніколи не знаєш, що може трапитись», ― каже він, стоячи біля зруйнованого мосту на Ірпінь. На закиди критиків, що Вентас експлуатує чуже горе, той відповідає, що все робить «із повагою». Схожа аргументація у менеджменту War Tours: співзасновник компанії Дмитро Никифоров запевняє, що мета проєкту не заробити гроші, а сприяти поширенню знань і памʼяті про трагедію. «Це ніби вакцина від того, щоб схоже відбулось знову», ― каже Світозар Моісеїв із компанії Capital Tours Kyiv, яка теж організовує такі тури. За його словами, прибутки від цього зараз незначні.

Фінансист із Нью-Йорка Нік Тен, який теж відвідав Україну з туристичною метою, зізнається, що приїхав сюди по екстрим. «Життя на Заході занадто комфортне й просте, ― каже він. Раніше він стрибав із парашутом, боксував і ходив на рейви. Тепер він захотів відвідати Харків. ― Вистрибувати з літаків, танцювати цілу ніч чи бити людей в обличчя мене вже не “заводить”. Що може бути яскравішим за це? Відвідати зону бойових дій».

Частина місцевих, почувши про бажання Тена, знизує плечима. У консультанта Ірпінської громади з питань туризму Руслана Савчука нещодавно неподалік від дому впав «шахед», і він каже, що не хотів би подібного досвіду ні для кого. Але якщо хтось має таке бажання ― йому не відмовляють. Зрештою, кожен візит іноземців приносить українцям гроші. І тенденції позитивні: цьогоріч доходи від туризму мають перевищити показник «ковідного» 2021 року, йдеться у статті.

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