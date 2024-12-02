Смертельна ДТП у Дніпрі — 19-річному водієві повідомили про підозру

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Правоохоронці повідомили про підозру 19-річному водію з Дніпра, який збив на смерть 10-річну дівчинку.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора України.

Аварія трапилась 1 грудня 2024 року. Водій BMW перевищив швидкість і зіткнувся з автомобілем «Форд». Через це загинула 10-річна дитина, яка була у салоні «форда». Водій та інші пасажири «форда», зокрема дві дитини, постраждали — зараз вони у лікарні.

Правоохоронці повідомили про підозру водієві BMW у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель потерпілої. Слідчі дії тривають, підозрюваному можуть обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.