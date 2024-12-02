У Фінляндії кандидата на виборах виключили зі списків — не засудив війну РФ в Україні

Новини

Організація Соціал-демократичної партії Фінляндії в місті Лаппеенранта виключила кандидата на виборах Івана Девʼяткіна зі своїх списків, бо він відмовився засудити вторгнення Росії в Україну.

Про це передає Yle.

У партії заявили, що Девʼяткін діяв всупереч партійним цінностям, прямо не засудивши російське вторгнення в Україну. Соціал-демократична партія Фінляндії вимагає від кандидатів чіткої позиції щодо війни. І Девʼяткіна інформували про це.

Свою позицію 34-річний Девʼяткін висловив в інтервʼю виданню Iltasanomat 29 листопада. На запитання, чи є російське вторгнення в Україну виправданим, той відмовився відповідати, мовляв, у видання «занадто широкий набір питань».

Натомість в інтервʼю він розповів, що вважає закриття кордону з Росією порушенням прав людини, і назвав Фінляндію 51-м штатом США.

Іван Девʼяткін — уродженець Росії, який переїхав до Лаппеенранти в 2012 році для здобуття ступеня доктора філософії в галузі екології. Він каже, що зараз працює менеджером з оцінки впливу на довкілля у великій фінській лісовій компанії і є одним із засновників організації фінських росіян «Олександрівська спілка», яка закликає відкрити східний кордон.