РФ атакувала Тернопіль дронами — є загиблий. Прокуратура почала розслідування

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РФ атакувала Тернопіль дронами. Відомо про загиблого і трьох поранених — прокуратура почала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, 2 грудня 2024 року близько 1:05 ночі росіяни атакували дронами житловий пʼятиповерховий будинок у Тернополі.

На верхніх поверхах будинку зайнялася пожежа.

Також є пошкодження вікон сусідніх будівель, школи та 20 авто. З будинку евакуювали 100 мешканців.

На місці влучання працюють психологи.