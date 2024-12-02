ППО збила 52 ворожих дрони зі 110
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- Ірина Перепечко
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Getty Images / «Бабель»
В ніч проти 2 грудня РФ атакувала Україну 110 дронами Shahed та іншими безпілотниками невстановленого типу.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
Росіяни запускали БпЛА з Курська, Орла, Міллерова, Приморсько-Ахтарська, що в РФ.
Українські сили ППО збили 52 ворожих дрони зі 110. Ще 50 безпілотників локаційно втрачено, 6 — вийшло з повітряного простору України в напрямку РФ та Білорусі, ще один — у повітрі.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.
Цієї ночі ППО працювала у Київській, Черкаській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.
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