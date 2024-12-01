Бельгія першою у світі надала соцгарантії працівникам секс-індустрії

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У Бельгії 1 грудня набув чинності закон про соціальні гарантії для працівників секс-індустрії. Тепер вони укладатимуть трудові договори та матимуть рівні з іншими фахівцями права.

Про це повідомляє Associated Press.

Документ також офіційно дозволяє людям відмовляти клієнтам та закінчувати працювати в будь-який момент. Це послідовне рішення країни після декриміналізації там сексуальних послуг у 2022 році.

Секс-працівникам доступне медичне страхування, оплачувана відпустка, декретні виплати, допомога по безробіттю та пенсія. Законодавство регулюватиме їхній робочий час, оплату праці, а також дбатиме про безпеку.

«За попередніми нормами законодавства, наймання когось для надання секс-послуг автоматично робило людину сутенером, навіть якщо домовленість була добровільною. Тепер потрібно звертатися по державний дозвіл на наймання [секс-]працівників», — каже Ізабель Харамільйо, координаторка правозахисної групи Espace P, що брала участь у розробці проєкту.

Роботодавці мають відповідати певним вимогам — у них не може бути судимостей за сексуальне насильство або торгівлю людьми. Вони зобов’язані надати працівникам чисту білизну, презервативи та засоби гігієни, а також встановити кнопки екстреного виклику на робочих місцях.

Бельгія все ще дозволяє незалежну секс-працю. Втім, нелегальне наймання людей на роботу та порушення правил вважатимуть злочином. Раніше Німеччина та Нідерланди вже легалізували роботу в секс-індустрії, однак жодна з них не подбала про захист людей так, як це зробив Брюссель.