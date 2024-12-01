У Києві відкрили Подільський міст. Його будували 30 років

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Сьогодні, 1 грудня, на Подільському мосту відкрили рух для легкових автівок і міського транспорту. Міст будували понад 30 років.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Тепер на міст можна заїхати: з правого берега — з вулиці Набережно-Хрещатицька, а виїхати на вулицю Петра Вершигори. А з лівого берега — заїзд з вулиці Петра Вершигори, виїзд — на вулиці Набережно-Рибальську.

Так він зʼєднав Поділ із житловими масивами Воскресенка, Райдужний і Троєщина. А добратися до центру міста тепер простіше.

Проїзд дозволили і новозбудованим тунелем, який сполучає міст зі з’їздом на вулицю Петра Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича й Троєщини. Рух вантажівок по мосту поки заборонений.

За словами мера Києва, до кінця цього року мають остаточно облаштувати прилеглу територію біля новозбудованого тунелю. Кличко наголосив, що «фахівці працюють 24/7».