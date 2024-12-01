Росіяни атакували Херсон дронами. Є загиблі та поранені (оновлено)

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Через ранкову атаку російських військових по Херсону, попередньо, відомо про трьох загиблих.

Про це повідомив очільник Херсонської військової адміністрації Олександр Прокудін та начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Також відомо про 7 поранених, вони в лікарні — там їх дообстежують медики та надають всю необхідну допомогу.

Оновлено о 11:15. Кількість постраждалих збільшилася до 11, з них 8 — у лікарні.

У шістьох херсонців діагностували мінно-вибухові травми. У 56-річної жінки — уламкове поранення голови, руки та ніг. Ще у однієї 70-річної жительки виявили перелом гомілки.

Близько 8:15 ранку 1 грудня росіяни атакували дронами громадський транспорт Дніпровського району Херсону.