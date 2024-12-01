В Україні буде реформа ВЛК. Що вона передбачає

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Міністерство оборони України спільно з Міністерством охорони здоров’я представили реформу військово-лікарських комісій (ВЛК), яку впровадять до листопада 2025 року. Її мета — «змінити застарілу систему».

Про це повідомили на сайті Міноборони після тематичної зустрічі Ради донорів інституційних реформ МОУ.

Заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник наголосив, що нинішню систему ВЛК не оновлювали «десятиліттями», тому вона має недоліки та бюрократичні складнощі.

Під час зустрічі обговорили й те, що сучасна система ВЛК має двосторонні недоліки. З одного боку, вона дозволяє окремим людям уникати військової служби без законних підстав, а з іншого – люди із серйозними захворюваннями все одно потрапляють на військову службу.

Тепер для ВЛК не потрібно буде йти до ТЦК. Військовозобов’язані зможуть самостійно обрати лікарню, де проходитимуть медогляд.

Реформа дозволить розділити рішення військово-лікарської комісії на два окремих набори даних — медичний і адміністративний. Одні фахівці проводитимуть медичний огляд для ВЛК, а інші — аналізуватимуть анонімізовані результати цих медоглядів.

Анонімізовані дані надходитимуть до випадкової комісії, члени якої не знатимуть, чию ВЛК розглядають. Це унеможливить зловживання, зазначили в Міноборони.

Звіти спершу зберігатимуться в Електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ), а потім потраплятимуть у медичну інформаційну систему ЗСУ, яку також оновлять.

Так створять технічну можливість отримувати дані з ЕСОЗ та електронний кабінет ВЛК.

А після кожного рішення буде видно цифровий слід — електронні підписи як лікаря, так і працівника ВЛК. Так правоохоронним органам буде простіше перевіряти діяльність ВЛК.

Що передувало

23 жовтня у МОЗ заявили, що до кінця року ліквідують центральну МСЕК. Цьому рішенню передував скандал з головою Хмельницької обласної МСЕК Тетяною Крупою. Її підозрюють у незаконному збагаченні на мільйони гривень у справі про незаконне оформлення інвалідності чоловікам. Під час обшуків у неї знайшли мільйони доларів готівкою, а також незадекларовані активи та мільйони на закордонних рахунках.

Згодом видання «Цензор.НЕТ» заявило, що Крупа причетна до надання групи інвалідності 51 чиновнику Хмельницької обласної прокуратури. Через це керівника Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника звільнили за власним бажанням, а 22 жовтня і генпрокурор Андрій Костін подав у відставку.

29 жовтня Верховна Рада підтримала законопроєкт про вдосконалення медико-соціальної експертної комісії. Що він передбачає — читайте тут. Крім того, стало відомо, що чинних керівників МСЕК не допустять до посад в оновленій системі лікарських комісій. А от інші лікарі, які зараз працюють у МСЕК, зможуть податися на роботу в лікарні з 1 січня 2025 року, але лише за умови ведення лікарської практики.

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 11225 про вдосконалення медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).