Трамп обрав лояльного до нього очільника ФБР

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Новообраний президент США Дональд Трамп обрав Кеша Пателя на посаду очільника Федерального бюро розслідувань.

Він буде лояльним до новообраного президента, адже вже працював з Трампом під час його першого президентства, пише Reuters.

Тоді Патель консультував і директора національної розвідки, і міністра оборони.

Патель зіграв важливу роль у розслідуванні щодо контактів між кампанією Трампа та Росією під час президентських виборів у 2016 році.

Пізніше, під час першого судового процесу щодо імпічменту Трампа, ексчиновниця Ради національної безпеки сказала слідчим Палати представників: вона стурбована тим, що Патель «таємно слугує зворотним каналом між Трампом і Україною без дозволу». Він заперечив це.

Після того, як Трамп покинув посаду в січні 2021 року, Патель був одним із кількох людей, яким республіканець дав доступ до його президентських записів.

У вересні цього року він закликав позбавити ФБР функцій збору розвідувальних даних і очистити відомство від будь-якого співробітника, який відмовляється підтримувати план Трампа.

«Кеш — блискучий юрист, слідчий і борець за «Америку насамперед», який присвятив свою карʼєру викриттю корупції, захисту правосуддя та американського народу», — написав Трамп.

Таке рішення новообраного президента вказує на те, що він хоче замінити очільника ФБР Крістофера, у якого термін перебування на посаді мав закінчитися лише у 2027.

Вибір Трампа означає, що він хоче бачити на керівних посадах у правоохоронних органах і розвідці прихильників, які зможуть виконувати його вимоги та захистити його можливих майбутніх перевірок.