Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: четверо людей загинули, понад 20 постраждали

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Російські війська ввечері 30 листопада атакували Дніпровський район на Дніпропетровщині, є загиблі.

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

Спершу повідомлялось про трьох загиблих та 21 постраждалого. Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив про четвертого загиблого.

Восьмеро постраждалих у важкому стані. У них проникаючі поранення, пошкодження внутрішніх органів, переломи.

Також відомо, що серед поранених одна дитина — 11-річний хлопчик в лікарні в стані середньої тяжкості.

Через атаку також зайнялися три пожежі. Горіли магазин, багатоквартирний та приватний будинки.