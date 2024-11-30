Країни Балтії визначили дату, коли відʼєднаються від енергосистеми РФ

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Балтійські оператори передачі електроенергії вирішили, що почнуть тестувати синхронну роботу з енергосистемою континентальної Європи 9 лютого 2025 року.

Про це повідомила естонська енергокомпанія Elering.

Тобто до цієї дати Литва, Латвія та Естонія відʼєднаються від контрольованої Росією системи. Робота із синхронною зоною континентальної Європи дозволить країнам проводити незалежне й надійне регулювання частоти електромереж країн Балтії, що підвищить енергетичну безпеку в регіоні.

Також синхронізація з рештою Європи дозволить балтійським електроенергетичним системам працювати за загальними та прозорими європейськими правилами на користь усіх споживачів.

Литва, Латвія та Естонія разом із Росією та Білоруссю поки що працюють у загальній системі електропостачання, якою централізовано керують з Москви. Водночас у травні 2022 року країни Балтії повністю припинили імпорт електроенергії з РФ. І відтоді поступово зводять нанівець усю енергетичною співпрацю з РФ.