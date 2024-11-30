«Війна може закінчитися у 2025 році». Ось що сказав Зеленський у великому інтервʼю Sky News

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Президент України Володимир Зеленський дав велике інтервʼю британському Sky News. Він говорив про запрошення України в НАТО, ефективність далекобійної зброї, оснащення бригад і можливість закінчити війну у 2025 році.

«Бабель» коротко переказує головне з його розмови з кореспондентом Sky News Стюартом Рамзі.

НАТО і Україна

Без НАТО в України не буде реальної незалежності, бо Путін може повернутися. Можливо, через десять років. Тому альтернативи НАТО наразі немає. Попередні гарантії безпеки, як-от Будапештський меморандум, не діють. Двосторонні безпекові гарантії, які Україна підписала з десятками країн світу, теж не рівноцінні членству в Альянсі.

Україна має отримати запрошення в Альянс у міжнародно визнаних кордонах, але щоб завершити гарячу фазу війни, можна взяти під парасольку ту частину України, яку уряд контролює. Тоді інші території можна повернути дипломатичним шляхом. Однак офіційно такої пропозиції Україні не надходило.

Оснащення бригад і мобілізація

Україні необхідно мати достатньо зброї, щоб забезпечити нею військових, інакше будуть людські втрати. Наразі є потреба комплектації десятьох бригад. Союзники змогли оснастити лише 2,5 бригади.

«Я не буду вам зараз говорити про позицію деяких лідерів про мобілізацію тощо. Просто їх треба запитати: «Ви хочете, щоб вони загинули, бо зброї мало? Ви хочете, щоб ми мобілізували молодь — то в яку бригаду, і з якою зброєю вони будуть воювати? Це безвідповідально говорити про таке», — наголосив Зеленський.

І додав, що хоче, аби партнери займалися своїми справами, а Україна своїми.

«Ця війна (ведеться) за незалежність людей, а не землі. Території дуже важливі, це частина ідентичності. Але люди — це найважливіше», — сказав президент.

Далекобійна зброя

Далекобійна зброя важлива для України, однак рішення про дозвіл бити нею по російській території ухвалили пізно. Через це були втрати і людські, і територіальні. Навіть зараз цієї зброї недостатньо. І крім того, існують обмеження на її використання.

Відносини з Трампом

Україна хоче збереги двопартійну підтримку США і знайти нові моделі відносин з майбутньою адміністрацією Білого дому. Президент Володимир Зеленський планує представити обраному президенту США Дональду Трампа свої ідеї, конкретні. У розмові, що була між лідерами, обговорювалися більш загальні речі.

«Я хочу, щоб у Америки часів Трампа вийшло. Хочу, щоб вони відіграли одну з головних своїх ролей», — зазначив Зеленський у питанні про закінчення війни.

Чому перемога України важлива світу

Володимир Зеленський вважає, що Європа вже у війні, однак у неї є історична можливість не допустити прямого вторгнення Росії на її території — і це сильна Україна.

«Якщо Україна не програє, то не програє демократія, тоді Путін не вторгнеться в країни ЄС», — додав він.

За його словами, в України і світу є все, щоб закінчити війну у 2025 році, але це стане реальністю, тільки якщо українські союзники обʼєднають зусилля. Зокрема, Дональд Трамп може чинити «величезний тиск на РФ», коли стане новим президентом.