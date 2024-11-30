У горах Канади знайшли зниклого місяць тому мандрівника

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Kamloops Search and Rescue

Двоє чоловіків йшли на роботу в глибинці канадської північно-східної Британської Колумбії, коли помітили людину — це був заблукалий турист Сем Бенастік, який зник безвісти ще місяць тому у Північних Скелястих горах.

Про це передає CNN.

Чоловіка знайшли на дорозі. Він спирався на дві палиці, ноги були обмотані розрізаним спальним мішком. Бенастіка оголосили зниклим після того, як 17 жовтня він не повернувся додому з 10-денного кемпінгу в парку Редферн-Кейлі.

Kamloops Search and Rescue

За словами Сема Бенастіка, спочатку він пробув у своїй машині кілька днів, а потім пішов до струмка біля гори, де отаборився на 10—15 днів. Згодом рушив униз долиною та розбив табір у висохлому руслі струмка. І звідти чоловік пробрався туди, де його знайшли двоє місцевих працівників.

Його родина — батьки і брат — жили в готелі у Британській Колумбії понад 20 днів під час інтенсивних пошуків Сема. Вони зустрілися там, коли чоловіка виписали з лікарні.

CNN / Mike Reid

Дядько Бенастіка, Аль Бенастік, описав племінника як любителя відпочинку на природі, який, однак, постраждав від «обмороження та вдихання диму». Те, що його племінник вижив, Аль описав як щось «неймовірне», зважаючи на холод у горах і тривале перебування там.