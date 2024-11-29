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Президент України Володимир Зеленський призначив полковника Павла Палісу заступником керівника Офісу президента.

Про це Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

Паліса — командир 93 бригади «Холодний Яр» і лицар ордена Богдана Хмельницького.

«Він добре розуміє, що в бригадах, на фронті. І мені потрібна саме така людина, щоб точно знати в щоденному режимі інформацію безпосередньо з фронту», — так Зеленський прокоментував його призначення.

Павло Паліса.

У 2023 році Паліса став командиром 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Він командував діями бригади під час оборони Бахмуту.

Також у зверненні Зеленський прокоментував призначення Михайло Драпатого командувачем Сухопутних військ Збройних сил України й Олега Апостола на посаду заступника головнокомандувача ЗСУ:

«Сухопутні війська Збройних сил — це основа армії. І багато залежить для України від того, наскільки ефективно працюватиме структура Сухопутних військ та всіх Сил оборони та безпеки України. Потрібні зміни — зміни в управлінні людьми, які забезпечать більше результатів на полі бою», — сказав президент.