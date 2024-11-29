Нотр-Дам уперше відчинив свої двері після руйнівної пожежі — його ремонтували з 2019 року

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У Парижі відкрився собор Паризької Богоматері — уперше після руйнівної пожежі 2019 року.

Про це пишуть Le Figaro і The Guardian.

У відновленні собору брали участь понад 1 300 будівельників і ремісників з усього світу — і саме вони стали його першими почесними гостями. На відновлення собору витратили €700 мільйонів.

На відкритті собору виступив президент Франції Емманюель Макрон. Він звернувся з промовою до всіх, хто брав участь у відновленні Нотр-Даму:

«Пожежа 2019 року була нашою національною травмою. Ваша праця і небайдужість стали ліками для неї. Ви відтворили мистецтво з попелу», — сказав Макрон.

Getty Images

Getty Images

Урочисто собор відкриють уже 7 грудня. На церемонію запросили керівників багатьох держав, фахівці з яких брали участь у реставрації. Після цього Нотр-Дам почне приймати туристів і парафіян у звичайному режимі.

Під час реставрації будівельники замінили стелі, відремонтували дах і перебудували неф — вчетверте з 1182 року.

Для загальної реставрації собору знадобилося понад 1 600 тонн будівельних риштувань. Для відновлення стін використали більше ніж 1 000 кубічних метрів каменю, а для ремонту каркаса нефа та даху — 1 200 дубових дерев.

Теслярі використовували методи XIII століття, щоб забезпечити структурну цілісність балок. Крім того, деревину обробляли так само, як і в Середні віки — поки вона була ще зеленою, її обтесували ручною сокирою, а потім сушили.