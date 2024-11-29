Зеленський призначив Драпатого новим командувачем Сухопутних військ

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Новим командувачем Сухопутних військ Збройних сил України став Михайло Драпатий.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Михайло Драпатий брав участь в Антитерористичній операції на сході України. Свій бойовий шлях він розпочав як командир 2-го батальйону 72 механізованої бригади.

Під його командуванням частини 72 ОМБр у травні 2014-го ввійшли в Маріуполь на бронетехніці, щоб посилити підрозділи, які відбивали штурм бойовиків.

Михайло Драпатий.

У серпні 2016 року Драпатого призначили командиром 58 окремої мотопіхотної бригади, яка на той час виконувала завдання в Авдіївці та Ясинуватському районі Донецької області. У липні 2017 року він безпосередньо в зоні проведення АТО керував діями 58 ОМПБр в районі Бахмутської траси. У серпні 2019 року 58 бригада отримала іншого командира.

У лютому 2024-го Драпатого призначили заступником начальника Генштабу ЗСУ. А в травні 2024 року він став новим командувачем Оперативно-тактичного угруповання військ «Харків», а згодом очолив ОТУ «Луганськ».

Як зазначає Зеленський, Драпатий успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступ росіян.

До сьогодні посаду командувача Сухопутних військ ЗСУ займав Олександр Павлюк, призначений у лютому цього року. Відповідні укази про звільнення Павлюка та призначення Драпатого вже опубліковані на сайті Офісу президента.

Крім того, заступником головнокомандувача Збройних сил призначили Олега Апостола.

Полковник Олег Апостол — командир 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади, Герой України, кавалер відзнаки «Хрест бойових заслуг», повний кавалер ордена Богдана Хмельницького.

Олег Апостол.

Він пройшов бої за Слов’янськ та Луганський аеропорт, а з початку широкомасштабного вторгнення воював на Миколаївщині.

З призначенням на посаду командира 95 бригади ДШВ полковник Апостол керував боями в Серебрянському та Купʼянському лісництвах, а зараз продовжує організовувати оборонні та наступальні дії на Донеччині та Луганщині.