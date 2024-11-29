Зеленського закликають переглянути програму «Зимова єПідтримка» — петицію підписали 25 тисяч українців

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Петиція із закликом до Володимира Зеленського переглянути програму виплати українцям по 1 000 гривень набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер президент її розгляне.

Документ оприлюднили на сайті Офісу президента 14 листопада. Його автор Роман Стан стверджує, що програма «Зимова єПідтримка» має низку недоліків, зокрема:

невідомі джерела її фінансування;

«дисонанс» між підвищенням податків і додатковими витратами;

відсутність адресності виплат.

«[Відсутність адресності] найголовніший пункт. Мета цієї програми — підтримка населення в зимовий період. Проте це необхідно лише для певного переліку громадян: пенсіонерів, малозабезпечених сімей, багатодітних сімей, переміщених осіб тощо. Для домогосподарства із середнім розміром заробітної плати ці кошти не будуть такими важливими», — каже Роман Стан.

Він заявив, що з огляду на закон про державний бюджет на 2024 рік майже половина держбюджету України дефіцитна та профінансована за кошти міжнародних партнерів.

«Окрім цього, виникають проблеми з фінансуванням Сил безпеки та оборони, адже вони можуть фінансуватися лише за кошти, які були мобілізовані всередині країни. А це податкові надходження, внутрішній борг та інші неподаткові надходження», — йдеться в тексті петиції.

Її ініціатор закликає виплатити гроші винятково людям вразливих категорій населення в разі, якщо президент і Кабмін все ж вирішать впровадити «Зимову єПідтримку».