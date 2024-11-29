Російські медіа: На війні загинуло понад 80 тисяч росіян, найменше втрат — у Москві та Санкт-Петербурзі

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Російська служба BBC спільно з «Медіазоною» та волонтерами встановила імена 80 973 військовослужбовців РФ, які загинули під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Понад половина з них не була пов’язана з армією на початку війни. За даними BBC, багато військових-добровольців гинуть протягом двох-чотирьох тижнів після відправлення на фронт.

Їхня частка зараз становить 22% від загальної кількості підтверджених втрат ЗС РФ. Торік — у листопаді 2023 року — добровольці становили лише 14% від цієї кількості.

Натомість частка засуджених, відправлених на фронт із місць позбавлення волі, знижується. У 2023-му вони становили 26% усіх втрат, а зараз лише 18%. Підрозділи, що складаються з ув’язнених, як і раніше, забирають на себе частину бойового навантаження.

Масове використання такого населення дозволило Росії зберегти наступальний потенціал без додаткової шкоди економіці. Річ у тім, що до цього засуджені не брали активної участі в житті суспільства й не були фахівцями.

У лідерах за кількістю підтверджених втрат — Башкортостан, Татарстан і Свердловська область РФ. Остання піднялася на верхні рядки переліку після початку масового вербування на фронт із колоній. У регіоні працює багато промислових підприємств і великих виправних колоній, з яких ув’язнених активно забирали у «ПВК Вагнера», а потім у Міноборони.

Татарстан — у трійці регіонів за кількістю підтверджених втрат у 2024 році. Насамперед це пов’язано з роботою місцевих волонтерів, які збирають дані про загиблих. Знайомі та родичі учасників війни публікують інформацію про померлих у соцмережах. Часто це випадки, які не афішує влада.

Отже, офіційні дані про кількість загиблих у Татарстані можуть бути максимально наближені до реальних цифр. Мешканці регіонів Сибіру розповідали BBC про те, що місцева влада тисне на журналістів і родичів загиблих, закликаючи «зайвий раз не писати» про втрати.

Важливо врахувати кількість населення у різних регіонах. Медіа перерахувало кількість підтверджених загиблих на кожні 10 тисяч чоловіків віком від 16 років до 61 року. У перерахунку на душу населення за кількістю втрат попереду Тива, Бурятія та Алтай. Найнижчі показники смертності — в Москві та Санкт-Петербурзі.

Щонайменше 52% втрат — люди, які не були пов’язані з російською армією на початку війни. Реальна цифра набагато більша, пише видання.