Генштаб: За добу РФ втратила 2 030 військових і 8 танків

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Reuters / «Бабель»

Упродовж минулої доби, 28 листопада, Росія втратила 2 030 військових убитими й пораненими, а також десятки одиниць військової техніки.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Сили оборони України знищили ще вісім танків, 33 бойові броньовані машини, 34 артилерійські системи, один засіб ППО, 89 дронів оперативно-тактичного рівня, 86 одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Загалом від 24 лютого 2022 року Росія втратила понад 738 тисяч військових убитими та пораненими.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.