«Схеми»: Навесні 2022 року росіяни організували фільтраційний табір у Білорусі

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СХЕМИ / Радіо свобода

На початку повномасштабного вторгнення росіяни організували фільтраційний табір в Білорусі. Там вони незаконно утримували та катували українських військовополонених і цивільних, серед тих були діти. Імовірно, він діяв з березня до травня 2022 року.

Про це йдеться в розслідуванні «Схем», яке провели разом з «Білоруським розслідувальницьким центром», білоруською редакцією «Радіо Свобода», проєктом з документації воєнних злочинів Reckoning Project і хакерською групою «Кіберпартизани».

Ідеться про фільтраційний табір в білоруському місті Наровля — це місто на березі річки Припʼять за 70 кілометрів від Чорнобильської АЕС, яку росіяни захопили на початку повномасштабного вторгнення.

СХЕМИ / Радіо свобода

Фільтраційний табір базувався в одній з будівель держпідприємства Білорусі «Припʼятський Альянс».

Кількість цивільних українців, яких російські військові вивезли до Наровлі, імовірно, сягає сотень — на це вказує те, що багато українських полонених, яких вивозили з Гостомельського аеропорту, опинялися саме в Білорусі.

Затриманих, яких там утримували, допитували та били, а кадри з їхньою участю використовували у пропагандистських відео.

Деякі правозахисники називають цей табір одним із найжорстокіших у ставленні до полонених, пишуть «Схеми».

На думку юристів, дії влади Білорусі теж можна кваліфікувати як міжнародний злочин. Адже вона дозволила армії РФ розмістити на території суверенної держави фільтраційний пункт, де утримували не тільки військових, але й українських цивільних, зокрема дітей.