Росіяни вчергове розстріляли українських військовополонених у Покровському районі

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Російські військові розстріляли ще чотирьох українських військовополонених у Покровському районі, що на Донеччині. Прокуратура почала розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За версією слідства, російські військові 22 листопада наступали на позицію Збройних сил України поблизу села Петрівка Покровського району Донецької області. Під час штурму росіяни взяли в полон чотирьох українських військовослужбовців, після цього почали по них стріляти з автоматичної зброї.

В Офісі генерального прокурора вкотре наголосили, що умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій — його кваліфікують як тяжкий міжнародний злочин.