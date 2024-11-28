Обвинувачені в нападі на журналіста «Української правди» отримали умовний термін — його можна оскаржити

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Обухівський районний суд Київщини виніс вирок двом фігурантам справи про напад на розслідувача «Української правди» Михайла Ткача у 2023 році.

Про це повідомляє пресслужба суду.

За даними слідства, на Ткача напали 17 листопада 2023 року під час зйомки розслідування. Це сталося неподалік ресторану «Тандир» у селищі Козин, що під Києвом. Двоє чоловіків не підпускали журналіста ближче до ресторану, закривали відеокамеру та іншими способами заважали фільмувати людей, які виходили з приміщення.

Суд визнав обох обвинувачених винними за ч. 1 ст. 28 та ч. 2 ст. 171 Кримінального кодексу України.

Чоловіків засудили на три роки умовно з іспитовим терміном. Вирок ще не набув чинності, його можна оскаржити.