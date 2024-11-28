Екснардепа та колишнього посадовця Міноборони підозрюють в розкраданні $10 мільйонів на військовій формі

Новини

Правоохоронці викрили схему розкрадання понад $10 мільйонів на закупівлі військової форми для Міністерства оборони України у 2022 році.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, оборудку організували ексрадник колишнього заступника міністра оборони, народний депутат II—IV скликань та його син. Вони залучили до схеми іноземця, якого вже притягували до кримінальної відповідальності у Франції, Іспанії та інших країнах.

Іноземець від імені власної компанії домовився з турецьким текстильним холдингом про виробництво понад одного мільйона комплектів військової форми за $25,6 мільйона. У 2022-му компанія уклала угоди з Міноборони за завищеною ціною на суму понад $35 мільйонів. Різницю в $10 мільйонів учасники схеми хотіли розподілити між собою.

Отримавши аванс у сумі $10 мільйонів, турецька сторона виконала замовлення та доставила форму до України. Проте іноземець перестав виходити на зв’язок і не сплатив залишок. Кошти учасники оборудки витрачали на власні потреби.

У помешканнях підозрюваних провели 38 обшуків, вилучили документи, техніку та інші докази. Ексраднику колишнього заступника міністра оборони, народному депутатові II—IV скликань та його сину повідомили про підозри у заволодінні чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах. Їм обирають запобіжні заходи.