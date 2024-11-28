Росія масовано атакувала Україну ракетами. Що відомо на цей час

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Вранці 28 листопада росіяни вдарили по Україні ракетами та БпЛА. Внаслідок атаки є травмовані, пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури, виникли проблеми зі світлом та водою.

Про це повідомляють обласні військові адміністрації та мери міст.

У столиці працювала протиповітряна оборона. Київ атакували дронами та ракетами Х-101 з бортів Ту-95МС, кажуть у КМДА. Сили ППО знищили усі ворожі цілі. Уламки впали у Дніпровському та Дарницькому районах.

На приватному підприємстві в Дарницькому районі пошкоджені вікна, двері та ворота приміщення, а також автівка.

У Волинській області під ударом опинилися об’єкти критичної інфраструктури та приватні будинки. Спалахнула пожежа, її вже загасили. Без світла залишаються 215 тисяч мешканців області. Декілька прильотів — у Луцьку. У місті виникли перебої зі світлом, водою та електротранспортом.

На Одещині постраждала одна людина. Пошкоджені шість приватних будинків, були пожежі. У Миколаєві — екстрені відключення світла, електротранспорт рухається за скороченими маршрутами. Частково залишився без світла Житомир.

Під удар РФ потрапило цивільне підприємство у Київському районі Харкова. Попередньо, без постраждалих.

Росіяни також завдали ракетного удару по інфраструктурі Шосткинського району, що на Сумщині. Там пошкоджені житлові багатоповерхівки, лікарня та школа. Ворог поцілив і по енергетиці Львівської області. Там без електропостачання залишилося 523 тисячі абонентів.

На Рівненщині знеструмлені понад 600 населених пунктів, порушено водопостачання. Станом на 8 ранку без електрики залишилося 280 тисяч людей. ЗС РФ пошкодили житлові будинки у Вінницькій області, горіла автівка, одна жінка травмована.

Сили ППО на Хмельниччині збили три ракети. Шепетівський і Хмельницький райони частково без світла. По Кіровоградщині росіяни били ракетами й дронами. На місці вибухів гасять пожежу. Аварійні відключення і в Івано-Франківській області — там так само влучили по обʼєктах критичної інфраструктури.