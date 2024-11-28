Генштаб: РФ лишилася без 1 220 окупантів і 22 артсистем за добу

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Протягом минулої доби, 27 листопада, Росія втратила 1 220 військових убитими й пораненими, а також військову техніку.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Сили оборони України знищили ще один танк, дві бойові броньовані машини, 22 артилерійські системи, 45 дронів оперативно-тактичного рівня, 60 одиниць автомобільної та десять одиниць спеціальної техніки.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Загалом з 24 лютого 2022 року Росія втратила понад 736 тисяч військових убитими та пораненими.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.