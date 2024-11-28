Українські оператори безпілотників намагаються компенсувати брак піхоти ― і страждають більше. Огляд матеріалів іноземних медіа 27 листопада

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«Бабель»

Деталі похмурої ситуації на фронті описує CNN. Журналісти медіа поспілкувалися з представниками Сил оборони, які зараз працюють на Покровському напрямку. Бійці, які ще недавно раділи стрімкому просуванню українців на Курщині, зараз так само емоційно описують проблеми. Вони кажуть, що російські техніка і людська маса продовжують сунути ― і старі, явно взяті зі складів, але функціональні танки, і люди, багатьох із яких дронщики вбивають перш, ніж вони зайдуть на позиції. Та оскільки цих людей велика кількість, вони поступово продавлюють лінію фронту, тоді як українських бійців не більшає.

Брак піхоти намагаються компенсувати ударними безпілотниками, застосовуючи їх не проти техніки, а проти солдатів. Були ситуації, ідеться в матеріалі, коли село захищали від захоплення росіянами лише з повітря. Оператори запускали дрони з 30-метрової відстані від ворога, хоча зазвичай вони мають працювати з відстані в кілька кілометрів.

Солдати розповідають журналістам, зокрема досвідченому репортеру Ніку Пейтону Волшу, що в якийсь момент місто Селидове захищали приблизно 60 українських піхотинців. Згодом до них скерували ще 300 людей, то вони були ще геть недосвідченими, а бойову підготовку проходили фактично в окопах. «Я люблю свою роботу, ― каже виданню один з українських захисників. ― Проблема в тому, що її люблять занадто мало інших людей. І нам дуже бракує плеча побратима».

Якщо зануритись в архів записів із повітря, розкривається ширша картина проблем української армії, проілюстрована поступовим відступом. Десь видно, як у хаосі війни в українців влучає дружній вогонь. Десь ― як місцевий видає росіянам позиції ЗСУ. У ворога досі є можливість проводити ротації та частково виводити свої сили на відновлення ― це випливає з перехоплених розмов росіян. Не виключено, що вони зможуть десь зібрати ударний кулак і піти в активний наступ ― а щоб їх зупинити, бракує сил. Тому, підсумовують і бійці, і журналісти, США не варто чекати інавгурації Трампа для рішучих дій з підтримки України чи врегулювання конфлікту. Адже до неї ще майже два місяці, а ситуація на фронті кращою не стає.

Це лише частина огляду. Про ще два матеріали, що стосуються російсько-української війни, читайте на нашому Patreon.