Рубінові черевички з «Чарівника країни Оз» виставили на аукціон

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Рубінові черевички, які носила актриса Джуді Гарленд у класичному фільмі «Чарівник країни Оз», виставили на аукціон Heritage Auctions. За прогнозами його вартість — до $3 мільйонів.

Про це йдеться на сайті аукціону.

Лише чотири пари, зроблені для фільму 1939 року, вціліли, а ті, що продаються, належать колекціонерові, який отримав їх у 1970 році. Вони зберігалися в музеї Джуді Гарленд в її рідному місті Гранд-Рапідс штату Міннесота, США, допоки таємниче не зникли в 2005 році.

Heritage Auctions

За них обіцяли шестизначну винагороду, їх шукало Федеральне бюро розслідувань США, але вистежили черевички вдалося лише у 2018 році. Їх знайшли в ящику, заритому в землю. Викрадач Террі Мартін зізнався, що взяв їх, бо вважав, що вони інкрустовані справжніми рубінами.

Heritage Auctions

Рубінові черевички — це вінтажна пара туфель від Innes Shoe Co., виготовлених із червоного шовкового фаю, з верхом та підборами, вкритими шовковим жоржетом із вручну нашитими паєтками. Вони мають підкладку з білої шкіри, а шкіряні підошви пофарбовані в червоний колір, з фетром, прикріпленим до передньої частини основи кожного взуття. Бантики виготовлені з вручну вирізаної тканини бакрам і трохи відрізняються за розміром. Вони обрамлені стразами та заповнені намистинами.