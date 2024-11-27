Телескоп «Хаббл» показав спіральну галактику із сузірʼя Колумба

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ESA / Hubble / NASA

Космічний телескоп «Хаббл» показав на новому зображенні спіральну галактику NGC 2090, розташовану в сузір’ї Колумба на відстані 40 мільйонів світлових років від Землі.

Про це пише Європейське космічне агентство.

Галактика NGC 2090 активна, зі скупченнями зореутворення на різних етапах еволюції, поширеними по диску. Астрономи досліджують у ній утворення зірок і рух матерії.

ESA / Hubble / NASA

На зображенні видно, що спіральна галактика має широкий диск овальної форми з яскравою плямою у центрі, яку оточує вир темних ниток пилу. Деякі більш насичені смуги, що вигинаються крізь диск, вказують на спіральні рукави галактики. Сяйво диска плавно зникає на темному тлі, де можна побачити слабке світіння зірок.

Ця галактика відома як частина групи галактик, котрі астрономи досліджують у проєкті Hubble Extragalactic Distance Scale, який використовує космічний телескоп, щоб вимірювати відстань до інших галактик за межами нашого Чумацького Шляху. Їхня мета — краще зрозуміти, як розширюється Всесвіт, й уточнити значення так званої константи Хаббла. Константа показує, як швидко галактики віддаляються одна від одної, і допомагає вивчати історію та визначати майбутнє Всесвіту.