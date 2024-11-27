У Сеулі зафіксували рекордний листопадовий снігопад

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У столиці Південної Кореї Сеулі зафіксували найсильніший листопадовий снігопад за всю історію спостережень. Їх ведуть з 1907 року.

Про це пише південнокорейське агентство Yonhap.

Сеул вкрив 16-сантиметровий шар снігу, що побило попередній рекорд міста у 12,4 сантиметра в листопаді 1972 року. Через таку погоду скасували авіарейси, закрили дороги, виникли транспортні затримки. Щонайменше одна людина загинула через ДТП, повʼязане зі снігопадом.

Очільник відділу метеорологічних прогнозів Сеулу Йон Кі Хан пояснив, що сильний снігопад виник через потужні західні вітри й значну різницю температур між поверхнею моря і холодним повітрям.

Метеорологи попереджають, що впродовж доби сніговий покрив сягне 20 сантиметрів. Снігопад триватиме до ранку 28 листопада.

«Лише минулого тижня я відчув, що листопад був трохи теплим, але всього за тиждень здається, що він перетворився на зимову країну чудес, і це досить контрастно», — сказав бізнесмен Бе Джу Хан, передає BBC.

У місті активізували роботу Центрального штабу з ліквідації наслідків стихійних лих і підвищили рівень попередження про сильний сніг.