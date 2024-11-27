Генералу РФ оголосили підозру за атаку по «Охматдиту»
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Російському генерал-лейтенанту Сергію Кобилашу правоохоронці повідомили про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством. Він декілька разів наказував обстріляти столицю.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Сергій Кобилаш — тодішній командувач дальньої авіації РФ, якого підвищили до командувача Військово-повітряних сил.
Слідство встановило, що за наказом підозрюваного 26 червня 2022 року ворог завдав ракетних ударів крилатими ракетами Х-101 по цивільному населенню Києва.
Тоді зафіксували влучання в багатоквартирному будинку ЖК «Львівський квартал». Через обстріл загинув чоловік та постраждали ще троє людей, серед них — 7-річна дівчинка. Тоді також були руйнування квартир.
Згодом Кобилаш дав наказ обстріляти 8 липня дитячу лікарню «Охматдит» у Києві. За цим фактом у вересні йому також повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Максимальна санкція — довічне позбавлення волі. А в березні 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт.