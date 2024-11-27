Генштаб ЗСУ: Росія втратила 1 580 військових і реактивну систему залпового вогню

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Протягом минулої доби, 26 листопада, Росія втратила 1 580 військових убитими й пораненими, а також військову техніку.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Сили оборони України знищили ще 14 танків, 48 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, один засіб протиповітряної оборони, одну реактивну систему залпового вогню, 64 дрони оперативно-тактичного рівня, 84 одиниці автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки.

Загалом з 24 лютого 2022 року Росія втратила понад 732 тисячі військових убитими та пораненими.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.