Росіяни розстріляли пʼятьох українських військовополонених на Покровському напрямку

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Офіс генерального прокурора

Росіяни розстріляли пʼятьох полонених українських військових на Покровському напрямку Донеччини.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Попередньо, у листопаді 2024 року росіяни штурмували українські позиції поблизу села Петрівка. Через російський наступ військові ЗСУ вимушено відступили та сховалися у приватному будинку, але росіяни оточили їх та взяли в полон.

Українських військових змусили залишити укриття без зброї та лягти на землю. Далі розстріляли їх з автоматичної зброї — це тяжкий міжнародний злочин, порушення міжнародного гуманітарного права та норм Женевської конвенції.

Офіс генерального прокурора

Прокуратура почала розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, поєднаного з умисним вбивством. Триває слідство, щоб встановити усі обставини злочину та всіх причетних до нього.