У небі України збили 76 дронів РФ зі 188 та чотири балістичні ракети
- Автор:
- Анастасія Могилевець
- Дата:
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Ввечері 25 листопада та в ніч проти 26 листопада росіяни атакували Україну балістикою та безпілотниками.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Ворог бив балістичними ракетами «Іскандер-М» із Воронезької та Курської областей. Ударні БпЛА типу Shahed та безпілотники невстановленого типу пускали з таких напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ у Росії.
Радіотехнічні війська ПС виявили 192 повітряні цілі:
- чотири балістичні ракети «Іскандер-М»;
- 188 ворожих БпЛА.
Станом на 09:00 ППО збила 76 ворожих безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях.
Крім того, 95 БпЛА було локаційно втрачено, ймовірно, через активну протидію РЕБ Сил оборони, п’ять дронів полетіли у бік Білорусі.
Є влучання в об’єкти критичної інфраструктури, у кількох регіонах пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Зокрема, росіяни обстріляли енергетичну інфраструктуру Тернополя, повідомив мер міста Сергій Надал.
Тролейбуси в Тернополі тимчасово не курсують — на заміну вийдуть автобуси. Центральне водопостачання відновлюють, а школи та дитсадки працюватимуть у звичайному режимі. Надал не уточнив, чим саме вдарили росіяни, однак уночі Повітряні сили попереджали про рух дронів у бік Тернополя.