У Новій Зеландії врятували понад 30 китів, що викинулися на берег

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У Новій Зеландії на мілину пляжу Руакака викинулося близько 40 китів-гринд. Більшість із них вдалося врятувати.

Про це пишуть Департамент збереження навколишнього середовища Нової Зеландії та ВВС.

Троє дорослих гринд та одне дитинча загинули. Інших китів змогли підняти на простирадлах та віднести до води.

Рятувальну операцію очолила місцева група маорі Патухаракеке, до якої приєдналися влада та інші представники громадськості. У Департаменті зусилля людей назвали неймовірними, бо всі обʼєдналися заради китів.

Після цього на пляжі залишалися люди, щоб простежити, чи не викинуться кити на берег знову.

Викидання китів на мілину — це незрозуміле природне явище. Щороку Департамент збереження навколишнього середовища Нової Зеландії реагує на близько 85 таких випадків, однак зазвичай викидаються поодинокі особини.

Конкретна причина такої поведінки китів досі невідома. Але припускають, що кити могли викинутись через хворобу, навігаційні помилки, швидкі припливи, переслідування хижаків або екстремальні погодні умови. Також причиною може бути зміна клімату: через підвищення температури океану їхня здобич переміщається ближче до берега, і тварини змушені шукати їжу на мілині.