В Україні перевіряють рішення МСЕК щодо 1 695 посадовців

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Комісія, яка складається з представників Міністерства охорони здоровʼя і правоохоронних органів, перевіряє обґрунтованість рішень медико-соціальних експертних комісій щодо 1 695 посадовців з понад 30 держорганів.

Про це повідомило МОЗ.

Посадовці податкової служби України становлять 32% від загальної кількості тих, кого перевірять, органів прокуратури — 26%, органів митної служби — 17%, працівники інших держорганів — 25%.

Кількість і перелік посадовців, щодо яких потрібно переглянути рішення МСЕК, збільшується в міру того, як правоохоронці надають додаткові дані.

Перевірки триватимуть найближчі два місяці — якщо знайдуть невідповідності, то рішення МСЕК переглянуть.

Що передувало

23 жовтня у МОЗ заявили, що до кінця року ліквідують центральну МСЕК. Цьому рішенню передував скандал з головою Хмельницької обласної МСЕК Тетяною Крупою. Її підозрюють у незаконному збагаченні на мільйони гривень у справі про незаконне оформлення інвалідності чоловікам. Під час обшуків у неї знайшли мільйони доларів готівкою, а також незадекларовані активи та мільйони на закордонних рахунках.

Згодом видання «Цензор.НЕТ» заявило, що Крупа причетна до надання групи інвалідності 51 чиновнику Хмельницької обласної прокуратури. Через це керівника Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника звільнили за власним бажанням, а 22 жовтня і генпрокурор Андрій Костін подав у відставку.

29 жовтня Верховна Рада підтримала законопроєкт про вдосконалення медико-соціальної експертної комісії. Що він передбачає — читайте тут. Крім того, стало відомо, що чинних керівників МСЕК не допустять до посад в оновленій системі лікарських комісій. А от інші лікарі, які зараз працюють у МСЕК, зможуть податися на роботу в лікарні з 1 січня 2025 року, але лише за умови ведення лікарської практики.

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 11225 про вдосконалення медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).